Вареная колбаса и капуста подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

В регионе подешевели молоко и подсолнечное масло Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 18 по 24 июля в Удмуртии вновь изменились цены на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, за неделю на 37,89 руб. подорожала вареная колбаса, на 5,37 руб. – яблоки и на 3,45 руб. – белокачанная капуста. Также увеличилась стоимость картофеля (+2,67 руб.) и помидоры (+2,65 руб.).

В то же время на 5,40 руб. снизилась стоимость молока, а на 2,50 руб. – подсолнечного масла. Отметим, что аналитики рассматривали среднюю цену за кг товара.

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