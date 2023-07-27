В убийстве сестры обвиняется 51-летний житель Удмуртии

Мужчина находится в заключении под стражей. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В поселке Балезино в убийстве старшей сестры обвиняется 51-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь на 24 июля пьяные родственники поссорились. В ходе конфликта мужчина ударил 57-летнюю сестру деревянным предметом, а затем продолжил бить женщину руками и ногами. От полученных повреждений потерпевшая скончалась через непродолжительное время.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Следователи допросили свидетелей и назначили медицинскую и психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Сейчас мужчина находится в заключении под стражей.

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