Гороскоп на день: 28 июля ради мечты Овнам предстоит пройти тернистый путь, а Близнецам – довериться своему сердцу

Вам удастся постичь тайны мироздания Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на пятницу для всех знаков зодиака.

Овен

На ваши плечи упадет тяжелая ноша. Вам предстоит сыграть роль идейного вдохновителя для ваших коллег. Впереди тернистый путь. Потому полагайтесь на свою интуицию, чтобы вовремя среагировать и избежать потенциальной опасности.

Телец

Не стоит излишне расслабляться. Вам придется разобраться с давно отложенными делами. Не бойтесь. У вас хватит энергии для активных действий.

Близнецы

В вашей душе с новой силой вспыхнут нежные чувства. Их сила поможет вам увидеть свет даже в самые темные времена. Доверьтесь крыльям ветра фантазии и воспаритесь над миром ради великой любви.

Рак

Пришла пора научиться ценить себя и свои возможности. Ваше здоровое эго и ощущение собственной значимости позволит другим по-новому взглянуть на вашу персону.

Лев

Вам явно не хватает внутреннего покоя. Вы постоянно ощущаете, что ваши нервы на пределе и мир вот-вот рухнет. Судьба поможет вам открыть глаза на истинное положение вещей. Отправляйтесь на прогулку ближе к вечеру. Вполне возможно, что вы влюбитесь в этот мир.

Дева

Стараясь угодить другим, вы на подсознательном уровне загоняете себя в рамки. Настало время для ментальной перезагрузки. Ваш путь к счастью начинается с самопознания.

Весы

Не все идеи могут исполниться по одному вашему желанию. Для многих из них вам придется приложить немало усилий. Соберитесь. Если это действительно ваша мечта, то любой риск будет оправдан.

Скорпион

Добиться успеха в отношениях будет непросто. Вполне вероятно, что у вашего партнера есть скрытые мотивы на ваш счет. Будьте внимательны и старайтесь управлять ситуацией, пользуясь дипломатией.

Стрелец

Спокойствие и умиротворенность в душе помогут вам обрести гармонию и в материальном мире. Сегодня ваши мечты начнут сбываться. Ждите добрых вестей.

Козерог

Стремление к переменам дело хорошее. Но не стоит принимать решения о смене места работы. Сперва хорошо подумайте. Удача сама придет к вам в руки.

Водолей

Глобальные перемены коснутся вас в скором времени. Пока что вам нужно задуматься над тем, что для вас действительно важно. Позаботьтесь о себе и как следует отдохните.

Рыбы

Вы сами не замечаете, как творите вокруг себя историю. Ваши творческие порывы откроют вас с новой стороны для кого-то особенного. Любовь коснется вас своим крылом.

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