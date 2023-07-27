55-летнего мужчину избили и ограбили в Можге

Подозреваемым в грабеже грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Амир Закиров

55-летнего жителя Можги избили и ограбили в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В преступлении подозреваются двое товарищей потерпевшего. Ранее пьяный мужчина позвонил знакомой и пригласил в гости ее и ее сожителя. Встретившись, собутыльники выпили, а затем поссорились. Пара избила хозяина квартиры и через мобильное приложение украла с его банковского счета 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Подозреваемым грозит до 7 лет колонии, сейчас они находятся в изоляторе.

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