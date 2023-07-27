14-летний водитель питбайка врезался в легковушку и получил травмы в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

26 июля, в 12:40 на улице Колхозной в селе Шаркан произошло ДТП с подростком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

14-летний водитель питбайка без водительских прав врезался в «ВАЗ-21214» под управлением 65-летнего мужчины. ДТП произошло из-за того, что подросток не соблюдал очередность проезда.

В результате дорожной аварии юный водитель питбайка получил травмы. С места ДТП его доставили в медицинское учреждение.

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