Реконструкцию Благовещенского собора в Воткинске могут закончить в 2023 году

Митрополит Ижевский и Удмуртский еженедельно проводит встречи со строителями. Фото: @pravoslavieizhevsk

Реставрацию Благовещенского собора в Воткинске планируют завершить до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Встречи со строителями, которые работают на объекте, проводятся еженедельно. На них митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин принимает важные решения в реставрации храма. Так, 26 июля на совещании владыка утвердил палитру красок для росписи купола.

«Для того, чтобы открыть храм в этом году, благотворители и строители задействуют все возможные ресурсы», – отметил архипастырь. Сделать пожертвование для поддержки реставрации собора можно по ссылке.

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