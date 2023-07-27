Остановку временно запретят на улицах Красная и Лихвинцева в Ижевске

Знаки установят за счет заявителя. Фото: администрация Ижевска

Остановку транспорта временно запретят на участке улиц Красная и Лихвинцева в Ижевске. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

На участке в районе Оружейной фабрики в ближайшие 20 дней установят дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Работы проведут за счет заявителя ООО «Комосстрой Экстра специализированный застройщик».

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