В Ижевске полицейские устроили погоню за пьяным водителем грузовика

Пьяный водитель нарушил целый ряд ПДД. Фото: скриншот из видео

В Ижевске полицейские устроили погоню за грузовиком, за рулем которого находился пьяный 46-летний житель Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД Медиа.

Разъезжающий на большой скорости «КамАЗ» заметили местные жители и сообщили в госавтоинспекцию. Несколько нарядов полиции выехали к месту происшествия и вскоре нагнали лихача на улице Чугуевского. Водитель проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться и попытался скрыться.

Во время погони мужчина за рулем большегруз нарушил несколько правил дорожного движения. Остановить его полицейским удалось уже за пределами Ижевска, недалеко от деревни Большая Венья. Машины полицейских заблокировали грузовик, и его водитель вынужден был остановиться. В отношении лихача составили административные материалы по части 1 статьи 12.26, части 4 статьи 12.15, части 2 статьи 12.25, статьи 12.6 и статьи 12.18 КоАП РФ. В ведомстве отмечают, что водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дело против главы: что известно о домашнем аресте бывшего главы города Олега Бекмеметьева

Во время соревнований по водно-спасательному многоборью в Удмуртии едва не погиб местный житель

Дерево загорелось на улице Коммунаров в Ижевске