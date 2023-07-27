Соревнования по водно-спасательному многоборью впервые прошли в Ижевске 27 июля

Фото: МЧС Удмуртии

27 июля на пруду Ижевска впервые в регионе прошли соревнования по водно-спасательному силовому многоборью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В эстафете приняли участие команды поисково-спасательных формирований и общественных организации региона. За победу боролись 30 человек в составе 6 команд.

Во время соревнования участники выполнили следующие задания:

– Максимально дальше бросить спасательный круг

– Доплыть и забраться в весельную лодку, а затем доплыть на ней до моторной лодки

– Скрепить лодки между собой и отбуксировать

– Проплыть между буйками и не задеть ни один из них

– Подать конец Александрова и спасательный круг

– Нырнуть в обозначенный коридор и финишировать.

В итоге золото на соревновании взяла команда специализированной пожарно-спасательной части МЧС Удмуртии, серебро – команда поисково-спасательной службы республики и бронзу взяли спасатели из Спецуправления №30 МЧС России.

Начальник ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев поблагодарил всех участников эстафеты, а также отметил, что такие соревнования наверняка станут традицией. В ведомстве также отметили, что для отдыхающих горожан на пляже специалисты провели развлекательную программу и мастер-классы.

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