Соревнования по водно-спасательному многоборью впервые прошли в Ижевске 27 июля

Фото: МЧС Удмуртии
27 июля на пруду Ижевска впервые в регионе прошли соревнования по водно-спасательному силовому многоборью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
В эстафете приняли участие команды поисково-спасательных формирований и общественных организации региона. За победу боролись 30 человек в составе 6 команд.
Во время соревнования участники выполнили следующие задания:
– Максимально дальше бросить спасательный круг
– Доплыть и забраться в весельную лодку, а затем доплыть на ней до моторной лодки
– Скрепить лодки между собой и отбуксировать
– Проплыть между буйками и не задеть ни один из них
– Подать конец Александрова и спасательный круг
– Нырнуть в обозначенный коридор и финишировать.
В итоге золото на соревновании взяла команда специализированной пожарно-спасательной части МЧС Удмуртии, серебро – команда поисково-спасательной службы республики и бронзу взяли спасатели из Спецуправления №30 МЧС России.
Начальник ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев поблагодарил всех участников эстафеты, а также отметил, что такие соревнования наверняка станут традицией. В ведомстве также отметили, что для отдыхающих горожан на пляже специалисты провели развлекательную программу и мастер-классы.
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