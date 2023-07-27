Житель Удмуртии получил благодарность от президента России

Мужчина прослужил в зоне СВО 6 месяцев. Фото: @vasilev_sa

Александру Богомолову из села Июльское в Воткинском районе вручили благодарность президента России Владимира Путина. Об этом сообщает глава муниципалитета Сергей Васильев.

Ранее мужчина прослужил полгода в рядах вооруженных сил страны. В зоне СВО военнослужащий проявил себя при выполнении боевых заданий командования, чем и заслужил награду. Вернувшись домой, Александр устроился на Воткинский завод и продолжил работать на благо страны.

Благодарность мужчине вручил глава района в присутствии сотрудника ВС России.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дело против главы: что известно о домашнем аресте бывшего главы города Олега Бекмеметьева

Во время соревнований по водно-спасательному многоборью в Удмуртии едва не погиб местный житель

Дерево загорелось на улице Коммунаров в Ижевске