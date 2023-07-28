Подростка в черном балахоне ищут в столице Удмуртии

Пропавший подросток. Фото: ПСО «Регион 18»

27 июля в Ижевске пропала Полина Четкарева 2009 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

В последний раз подростка видели на улице Буммашевская. По месту прописки девочки нет, а ее телефон выключен.

На вид пропавшей 13-15 лет, рост 160 см. На момент пропажи была одета в черный балахон с капюшоном, синие широкие джинсы и кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите по телефону горячей линии ПСО «Регион 18»: 8 951-195-29-71 или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).

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