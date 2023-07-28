Придут ли в Удмуртию аномальные ливни из Москвы

В ближайшее время ураганы в Удмуртии не ожидаются Фото: Архив КП

Многие жители Удмуртии привыкли ориентироваться на погоду в Москве, поэтому бушующие в столице ливни с грозами в этом контексте немало тревожат.

«Обычно же так и бывает: какая погода у москвичей, такая и у нас будет через несколько дней. Получается, только-только погода исправилась, а теперь снова ураганы начнутся?» – беспокоится ижевчанка Ксения.

«Москва и большая часть Центральной России находится под влиянием серии циклонов и их фронтальных систем, поэтому часто идут дожди, отмечаются грозы. Поступает прохладный воздух из соседних европейских стран. В Удмуртию же поступает хорошо прогретый воздух из южных регионов страны, вследствие этого наблюдается жаркая погода», – объяснили в пресс-службе Гидрометцентра Удмуртии.

Синоптики сообщили, что в выходные характер погоды почти не изменится, дожди и грозы могут быть, но кратковременные.

Тем не менее, в начале следующей недели циклоны из Центральной России все-таки до Удмуртии дойдут, но интенсивность связанных с ними явлений значительно ослабнет. То есть таких разрушительных метеоявлений, как в Москве, можно не опасаться. Хотя ливни и грозы не исключаются. Температурный фон слегка понизится – примерно до 24-29°С

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уголовное дело возбудили по факту отравления детей в лагере в Удмуртии

В столице Удмуртии напротив ТРЦ «Талисман» демонтировали торговый павильон

Есть ли предел у памяти и можно ли общаться без слов: 10 фактов о мозге, которые вы могли не знать