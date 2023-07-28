Водитель легковушки сбила 4-летнего ребенка в Воткинске

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

27 июля, в 19:00 на улице Спорта в Воткинске произошло ДТП с ребенком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Во дворе дома №44 35-летняя женщина за рулем Kia Sportage не убедилась в безопасности перед началом движения и сбила 4-летнего ребенка. В результате ДТП маленький пешеход получил травмы.

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