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НовостиПроисшествия28 июля 2023 8:13

Водитель легковушки сбила 4-летнего ребенка в Воткинске

Ребенок получил травмы в ДТП в Удмуртии 27 июля
Софья Кель
Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

27 июля, в 19:00 на улице Спорта в Воткинске произошло ДТП с ребенком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Во дворе дома №44 35-летняя женщина за рулем Kia Sportage не убедилась в безопасности перед началом движения и сбила 4-летнего ребенка. В результате ДТП маленький пешеход получил травмы.

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