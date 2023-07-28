Гороскоп на день: 29 июля Рыбам стоит попробовать себя в новых ролях, а Львам – восстановить связь с любимыми

Вам удастся постичь тайны мироздания Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на субботу для всех знаков зодиака.

Овен

Искать выход среди рутины всегда непросто. Прислушайтесь к голосу Вселенной и просто отдохните. Удивительно, но большинство ваших проблем просто надуманы, и совсем скоро они пропадут сами собой.

Телец

Вы рискуете встать перед нелегким выбором. Не стоит принимать это решение сгоряча. Сейчас вам лучше всего выждать момент. И посоветоваться с компетентными людьми.

Близнецы

Ваш внутренний мир расцветет с новой силой, едва вы сможете принять свои чувства. Пришла пора признаться самому себе, что бабочки внутри вас не случайны. Сделайте шаг вперед. Даже если вы получите отказ, это вдохновит вас.

Рак

Ничто так не пугает вас, как то, что скрыто у вас внутри. Не стоит искать поддержки. Сейчас для вас важнее найти способ выплеснуть свои эмоции. Ваше счастье в ваших руках.

Лев

Мир и покой в отношениях могут оказаться приятным миражом. Сейчас вам необходимо приложить немало усилий, чтобы восстановить то, что было разрушено. Слушайте голос сердца и ищите компромиссы. Ваша любовь еще пылает ярким огнем.

Дева

Идеальный день для медитации и поиска себя. Ваша душа жаждет увидеть внешний мир, так позвольте себе это сделать. Слейтесь с биением сердца мира и примите себя.

Весы

Вы можете остро ощутить одиночество даже среди родных и близких. Позвольте себе немного свободы. Отправляйтесь на прогулку. Свежий воздух и единение с природой откроют для вас истину о вашем месте в этом мире.

Скорпион

Ваше сердце стремится в полет. Не нужно сдерживать свои чувства. Дайте любви наполнить вашу жизнь до краев. Дорога в будущее подтолкнет вас к общению с людьми, духовно так похожими на вас.

Стрелец

Ваша любовь к семье засияет с новой силой. Проведите время с теми, кто вам действительно дорог. Совместный труд не только объединит вас, но и подарит море позитивных эмоций.

Козерог

Велика вероятность, что вместо отдыха вам предстоит плодотворно поработать. Не бойтесь сложностей. Вас вознаградят, хоть и не сразу.

Водолей

Не торопитесь жить. Все должно идти своим чередом. Импульсивные решения могут радовать вас, но лучше думайте на перспективу. Мимолетный роман или семейное счастье? Выбор за вами.

Рыбы

Энергия в вас бьет ключом. Отличный момент, чтобы попробовать себя в новом деле. Любимое хобби и встреча с семьей на нейтральной территории станут отличной площадкой для экспериментов. Рискуйте. Ваши начинания поддержат.

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