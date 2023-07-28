Две легковушки столкнулись на перекрестке ул. Пушкинская и пер. Широкий в столице Удмуртии

По факту аварии проводится проверка. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

28 июля, в 10:30 на регулируемом перекрестке улицы Пушкинская и переулка Широкий в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Столкнулись две легковушки: Toyota Rav4 и «Лада Веста» под управлением 43-летней и 25-летней женщин соответственно. В результате ДТП водитель «Лады» получила травмы, сейчас она находится под наблюдением медиков в больнице.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства и причина происшествия выясняются. В ведомстве отметили, что водительский стаж 25-летней девушки не превышает двух лет.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уголовное дело возбудили по факту отравления детей в лагере в Удмуртии

Какие ограничения наложили на арестованного экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева

Есть ли предел у памяти и можно ли общаться без слов: 10 фактов о мозге, которые вы могли не знать