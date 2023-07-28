Две легковушки столкнулись на перекрестке ул. Пушкинская и пер. Широкий в столице Удмуртии

По факту аварии проводится проверка. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
28 июля, в 10:30 на регулируемом перекрестке улицы Пушкинская и переулка Широкий в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Столкнулись две легковушки: Toyota Rav4 и «Лада Веста» под управлением 43-летней и 25-летней женщин соответственно. В результате ДТП водитель «Лады» получила травмы, сейчас она находится под наблюдением медиков в больнице.
Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства и причина происшествия выясняются. В ведомстве отметили, что водительский стаж 25-летней девушки не превышает двух лет.
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