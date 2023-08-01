АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова развивает сотрудничество с вузами и ссузами Удмуртии

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

В июле состоялась встреча генерального директора АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрия Арсибекова и проректора по стратегическим коммуникациям и развитию ФГБОУ ВО «ИжГТУ» им. М.Т. Калашникова Раиля Галиахметова.

Во встрече приняли участие представители ключевых управлений компании «Белкамнефть», кафедр ИжГТУ и Топливно-энергетического колледжа.

Открывая встречу, Дмитрий Арсибеков рассказал, что сотрудничество с вузами и ссузами является неотъемлемой частью политики АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернего предприятия АО «НК «Нефтиса») в области управления персоналом, направленной на формирование кадрового потенциала компании. Уже сейчас 14 специалистов Общества ведут постоянную работу со студентами в различных учебных заведениях, в том числе 5 – в ИжГТУ.

В Обществе с 2013 года действует программа «Наставничество», где студентам под руководством опытных и квалифицированных работников Общества оказывается помощь в приобретении необходимых профессиональных навыков, выплачивается стипендия от предприятия. За время существования программы участие в ней приняли более 200 ребят. С 2022 года в программе начали принимать участие студенты ИжГТУ – их сейчас двое, это обучающиеся по специальностям «Технологические машины и оборудование» и «Электроэнергетика и электротехника».

Для формирования и развития у студентов профессиональных компетенций Общество ежегодно принимает их на производственную практику. В 2022 году на предприятии прошли практику 306 студентов, за первое полугодие 2023 года – 277 студентов.

АО «Белкамнефть» вкладывается и финансовыми средствами в материально-техническую базу учебных заведений. В 2021-2022 годах компания оказала помощь в обустройстве и комплектации стендовой площадки – учебного полигона по добыче и транспортировке нефти – студентам кафедры ТДУ ИжГТУ, направление «Нефтегазовое дело». Нефтяники не только спроектировали и построили полигон, но и оснастили его действующими полномасштабными макетами нефтяного оборудования: скважина с обсадной колонной («сухой» шурф) и арматурой устьевой; станок-качалка со станцией управления; центробежный насос типа ЦНС, емкость с трубопроводной обвязкой и приборами КИПиА; макет газовой горелки для теплогенерирующего/теплообменного оборудования и др. Теперь студенты ИжГТУ получили возможность наглядно изучать процесс добычи и транспортировки нефти, участвовать в практических лабораторных занятиях. Ведь одно дело – изучать материал по схемам и учебникам в теории, и совершенно иное – выйти на площадку и посмотреть процесс непосредственно на практике, на работающем станке-качалке. А в октябре 2022 года в Топливно-энергетическом колледже открыт Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции R99 «Добыча нефти и газа» – это первый такой полигон в Удмуртии.

В ответном слове Раиль Галиахметов высоко оценил вклад АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в развитие профессионального технического образования в Удмуртии, рассказал о практических возможностях ИжГТУ не только в плане подготовки профессиональных кадров, но и в научно-исследовательской сфере, в вопросах развития IT-технологий в добыче, автоматизации производства и т. д.

Для оперативного и рационального решения вопросов сотрудничества руководство ИжГТУ предлагает заключить с АО «Белкамнефть» кластерное соглашение. В рамках этого документа ИжГТУ предлагает нефтяному предприятию совместно проработать вопросы создания «базовой кафедры», лицензирования и открытия новых необходимых нефтяному производству специальностей, проведение научно-исследовательских работ по заказу нефтяников.

В свою очередь «Белкамнефть» готова предложить вузу экскурсии для студентов на производство, прием студентов на практику, продолжение проекта «Технопарк» по оснащению учебных полигонов современным оборудованием, обеспечить участие представителей ИжГТУ в Научно-техническом совете Общества, участие в создании совместных инновационных проектов и многое другое.

Стороны договорились о подготовке к сентябрю 2023 года рамочного соглашения и дорожной карты сотрудничества, где будут определены приоритетные направления взаимодействия и возможные сроки их реализации.

Дмитрий Арсибеков уверен, что «благодаря синергии науки, образования и производства можно достичь высоких результатов: студенты и выпускники получат возможность реализовать себя на нашем предприятии, а научный потенциал ИжГТУ поможет решать масштабные отраслевые задачи, которые стоят перед АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова».