27-летнего жителя Глазова осудят за смертельное ДТП с полуторагодовалым малышом

Ребенок погиб в больнице. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Глазове по делу о смертельном ДТП с полуторагодовалым мальчиком осудят 27-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, трагедия на дороге произошла 19 марта 2023 года в 20:50 на нерегулируемом пешеходном переходе. Лишенный водительских прав пьяный обвиняемый за рулем «Лады приора» сбил ребенка, которого на санках перевозила мама. После этого лихач скрылся с места аварии. Малыша доставили в местную больницу, но врачам не удалось его спасти.

Уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места его совершения) направлено в суд. Мужчине грозит до 12 лет колонии.

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