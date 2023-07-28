Команда из Ижевска выиграла кубок мира по адаптивному тхэквондо

Ребятам аплодировал весь зал. Фото: @krivenkoru

Команда из Ижевска взяла золото Чемпионата мира по тхэквондо ГТФ, который прошел 28 июля в Кыргызстане. Об этом ВКонтакте сообщает отец одной из чемпионок Евгений Кривенко.

На международных состязаниях Удмуртию представляли Дима Королятин, Настя Пестерева и Аня Кривенко. Суммарно ребята взяли два серебра и 4 бронзы, а также золотой командный кубок.

«Просто не описать словами насколько это все круто! Эти дети дошли до такой вершины, хотя еще год назад Насте делали операцию, а Дима совсем не общался со своими сверстниками и жил в своем мире. А сейчас они выходят на даянг и показывают такие невероятные результаты», – сообщает Евгений Кривенко.

Для того, чтобы попасть на чемпионат мира ребята прошли трудный путь. Для этого им нужно было не только попасть на отборочные соревнования, но и побывать на чемпионате России, что также является весьма трудной задачей. Напомним, что с Кубка страны Аня Кривенко привезла сразу три золотые медали.

Кроме этого, деньги для этой поездки собирали всем миром и до последнего было непонятно - поедут все-таки ребята или нет. Все сложилось, ребята сделали невероятный рывок и возвращаются в родной Ижевск с медалями и кубком! Всего на чемпионат прибыло более 30 спортсменов не только из России, но и из других стран.

«Это заслуженное первое место, даже не рассматривался вариант второго. Весь зал аплодировал, все кричали “Россия!” Это просто очень здорово», – рассказывает папа спортсменки.

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