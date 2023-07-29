Гороскоп на день: 30 июля Тельцам не стоит действовать на эмоциях, а у Львов начинается новый этап

фото: Маша Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на 30 июля для всех знаков зодиака.

Овен

Используйте всю свою настойчивость для получения желаемого, но не будьте слишком строги с окружающими. Будьте осторожны с деньгами, велик шанс потратить их на что-нибудь ненужное.

Телец

Хороший день для совершения коммерческих или других финансовых сделок. Этот день благоприятен и для ведения переговоров с важными вам людьми, особенно если вы будете прислушиваться к голосу разума, а не действовать на эмоциях.

Близнецы

Звезды на стороне Близнецов. Используйте день для привлечения на свою сторону оппонентов. Вероятны романтические увлечения – не бойтесь рассказать о симпатии.

Рак

Первая половина дня будет скомканной – вы даже не поймете, как пролетят часы. Зато вторая половина дня наполнится приятными встречами с родными и близкими. Стоит отложить важные дела на следующий день.

Лев

Отличный день для того, чтобы перевернуть страницу старой жизни на новую. Львов ждут страстные увлечения, приятные покупки и новые друзья. Только правильно посылайте запросы в космос.

Дева

Не стоит сейчас рисковать. Тщательно продумывайте свои действия, стройте краткосрочные планы, не ввязывайтесь в авантюры и держитесь подальше от представителей власти. Успокоение ищите в объятиях любимых или родных.

Весы

Первая половина дня будет наполнена суетой. Вы не сможете сосредоточиться ни на одном важном деле. А вот во вторую половину вероятны поездки, встречи с друзьями. Не стоит связывать себя никакими финансовыми обязательствами.

Скорпион

День сложится не так, как вы задумали. И вероятно это даже к лучшему. Забудьте свои страхи и нырните в омут приключений.

Стрелец

В этот день у Стрельцов возможны неловкие моменты и запутанные ситуации. Не пытайтесь притворяться, что все хорошо, четко обозначьте свою позицию и отстройте границы.

Козерог

Хороший день для анализа текущей ситуации. Посмотрите на свою жизнь под другим углом. Вероятно вы увидите то, что вам мешает расти и развиваться дальше. Будьте искренни с собой.

Водолей

Ваш острый язычок натворит бед, если вы не будете держать свои мысли при себе. Это поможет вам сохранить хорошие отношения с окружающими. Чтобы снизить накал страстей, займитесь интересным для вас делом.

Рыбы

Непростой и насыщенный событиями день. Вы сможете добиться всего того, что запланировали. Но не нужно суетиться, тогда все получится. Вероятность получения приятных известий очень велика.

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