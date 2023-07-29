18-летняя жительница Ижевска перевела деньги мошеннице

Фото: архив КП

18-летняя жительница Ижевска стала жертвой мошенницы. Та «развела» ее на деньги, действуя по стандартной схеме: «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ижевчанке позвонила неизвестная и рассказала, что с ее знакомым произошла беда. Якобы последний стал участником аварии. Испугав девушку, аферистка убедила ее перевести 10 тысяч рублей на указанный счет. Когда та поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Полицейские очень быстро вышли на след подозреваемой и задержали 28-летнюю жительницу Якшур-Бодьинского района.

Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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