18-летняя жительница Ижевска перевела деньги мошеннице

Фото: архив КП
18-летняя жительница Ижевска стала жертвой мошенницы. Та «развела» ее на деньги, действуя по стандартной схеме: «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Ижевчанке позвонила неизвестная и рассказала, что с ее знакомым произошла беда. Якобы последний стал участником аварии. Испугав девушку, аферистка убедила ее перевести 10 тысяч рублей на указанный счет. Когда та поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.
Полицейские очень быстро вышли на след подозреваемой и задержали 28-летнюю жительницу Якшур-Бодьинского района.
Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
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