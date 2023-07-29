Пешеходный переход начал действовать на ул. 10 лет Октября в Ижевске

Фото: архив КП
В Ижевске начал действовать новый регулируемый пешеходный переход. Он расположен на ул. 10 лет Октября, рядом с ЖК «Ежевика». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
Об этом переходе просили жители новых микрорайонов. Они не раз обращались в администрацию города.
Сейчас на этом участке с двух сторон сделали подходы к наземному переходу. Также был обустроен островок безопасности посередине дороги. Рабочие установили ограждения и опоры. Появились дорожные знаки и светофор вызывного действия.
Общая стоимость таких работ составила 2,7 млн рублей.
Следующие работы, которые здесь пройдут, - это обустройство заездных карманов и посадочные площадки для общественного транспорта.
После того, как установят остановочные павильоны, здесь начнет ездить автобус.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Опасные кошки: сколько едят и во что играют тигры в столице Удмуртии
После отравления детей в Удмуртии норовирус обнаружили у трех сотрудников пищеблока
Есть ли предел у памяти и можно ли общаться без слов: 10 фактов о мозге, которые вы могли не знать