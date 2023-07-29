Пешеходный переход начал действовать на ул. 10 лет Октября в Ижевске

Фото: архив КП

В Ижевске начал действовать новый регулируемый пешеходный переход. Он расположен на ул. 10 лет Октября, рядом с ЖК «Ежевика». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Об этом переходе просили жители новых микрорайонов. Они не раз обращались в администрацию города.

Сейчас на этом участке с двух сторон сделали подходы к наземному переходу. Также был обустроен островок безопасности посередине дороги. Рабочие установили ограждения и опоры. Появились дорожные знаки и светофор вызывного действия.

Общая стоимость таких работ составила 2,7 млн рублей.

Следующие работы, которые здесь пройдут, - это обустройство заездных карманов и посадочные площадки для общественного транспорта.

После того, как установят остановочные павильоны, здесь начнет ездить автобус.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опасные кошки: сколько едят и во что играют тигры в столице Удмуртии

После отравления детей в Удмуртии норовирус обнаружили у трех сотрудников пищеблока

Есть ли предел у памяти и можно ли общаться без слов: 10 фактов о мозге, которые вы могли не знать