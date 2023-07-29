Расследование случаев заражения мышиной лихорадкой на садоогородах проводится в Удмуртии

Фото: klophlop.ru

В Удмуртии сразу три человека заразились геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Все произошло после того, как они посетили СНТ «Ружейник», которое расположено в деревне Старый Чультем Завьяловского района. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Начато эпидемиологическое расследование. Уже установлено, на территории садоогородов не соблюдались санитарные требования законодательства РФ.

Так, весной не была организована и проведена дератизация против грызунов. Также здесь не чистилась территория от мусора – его попросту почти не вывозили. Кучами валялись строительный мусор и шины. Даже старые контейнерный баки были не убраны.

Специалисты Роспотребнадзора установили ловушки, куда попали 18 грызунов – рыжие полевки, лесные мыши и одна желтогорлая мышь.

После проведенных исследований выяснилось, что у двоих мышей есть ДНК возбудителя ГЛПС.

Администрации садоогородов выдали предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. Сейчас ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Пострадавшие находятся под медицинским наблюдением.

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