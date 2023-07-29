В пруду Удмуртии утонул мужчина

Фото: архив КП

В Удмуртии зарегистрирована еще одна смерть на воде. Мужчина утонул на городском пруду Можги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

Спасатели выехали на вызов 28 июля. Они обыскали пруд и извлекли из воды тело мужчины 1992 года рождения.

Отметим, с начала купального сезона в Удмуртии погибли уже 12 человек, в том числе и трое детей.

Еще один трагический случай мог произойти 27 июля на городском пляже Ижевска. Тогда спасатели помогли мужчине, который решил охладиться в воде. Но во время плавания у него закружилась голова, он начал тонуть.

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