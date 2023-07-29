Как правильно выбрать арбуз и дыню: советы нутрициолога

Фото: архив КП

Как правильно выбрать арбуз, чтобы он оказался спелым и вкусным? А как покупать дыню, чтобы она была ароматной? На эти вопросы ответила нутрициолог Елена Свиридова в беседе с RT. Оказывается, многие советы, к которым мы прислушивались раньше, не работают.

Итак, выбираем арбуз. Сначала смотрим его внешний вид. Есть царапины? Это нормально. Главное, чтобы не было признаков загнивания ягоды.

«Можно немного поскрести кожуру: если чувствуете травянистый запах, это спелый арбуз. Если запаха нет, скорее всего, он будет недозрелым», – объяснила эксперт.

Потом нужно постучать по арбузу: сильно звенящий арбуз может быть недозревшим. А если при ударе нет звука или он глухой, арбуз может быть перезревшим или наполненным водой.

«Что касается цвета полосок и самого арбуза, они зависят от сорта и могут отличаться. Оттенок не влияет на вкус, главное, чтобы он был не блеклым, а ярким и четким. Бурый сетчатый рисунок на кожуре – признак того, что арбуз будет ароматным и вкусным».

У хорошего арбуза должно быть «земляное пятно» – отметина на боку, на котором он лежал на земле и созревал. Пятно должно быть маленькое, желтое или оранжевое, то есть любого контрастного цвета.

«Пятно должно быть обязательно. Это говорит о том, что арбуз получил достаточно солнечного света», – отметила нутрициолог.

Изучите хвостик у арбуза. Но не нужно ориентироваться на его сухость – таким он становится через пять дней после того, как сорвали арбуз.

«Во многих супермаркетах можно увидеть именно сухой хвостик у плода. Это значит, арбуз лежит на прилавке больше недели. Ориентируйтесь на зеленый цвет хвостика – такой арбуз будет свежим и вкусным. Не покупайте ягоду с темным или заветренным хвостиком. Может оказаться, что арбуз испорчен. Место, откуда выходит хвостик, у спелого арбуза будет сухим и одеревеневшим», – заявила Елена Свиридова.

Теперь перейдем к дыне. Самое главное в этом фрукте – его запах. Дыня сладко пахнет, значит будет хорошей. Если же запах слабый или травянистый, то дыня недозревшая. Покупать ее не стоит.

«Дыня должна быть без неровностей, проколов и вмятин. Даже через малейшие трещины в плод могут попасть грязь и бактерии. Форма дыни может быть любой: круглой или овальной, это зависит от сорта», – пояснила эксперт.

Обратите внимание на сухие чешуйки и ребристую поверхность плода. У дыни не должно быть трещин, надрезов, вмятин и повреждений.

«Еще один показатель – упругость. Если нажать на кожуру, она вернется к первоначальному варианту. Когда остается глубокая вмятина, дыня перезрела или испортилась».

Как и в случае с арбузом, смотрим на хвостик у дыни. Он должен быть сухим и плотным.

«Надавите на дыню с противоположной от хвостика стороны. Хороший плод будет слегка пружинить, но он не должен быть слишком жестким или очень мягким», – подчеркнула эксперт.

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