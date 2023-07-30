Погода на день: 30 июля в Ижевске малооблачно и +31 °С

Нас ожидает солнечный день
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 30 июля. В столице Удмуртии в течение дня ожидается ясная погода, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до 31 °С. Ветер восточный 3 м/с. Ночью до +23 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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