Погода на день: 30 июля в Ижевске малооблачно и +31 °С

Нас ожидает солнечный день Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 30 июля. В столице Удмуртии в течение дня ожидается ясная погода, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до 31 °С. Ветер восточный 3 м/с. Ночью до +23 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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