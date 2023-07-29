Деревянный барак загорелся в Ижевске

О пострадавших не сообщается. Фото: очевидец.

Сегодня, 26 июля, около 19:50 на улице Красная в Ижевске произошло возгорание частного деревянного дома. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.

Деревянный барак загорелся неподалеку от здания «Сбербанка». О пострадавших пока ничего не известно.

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