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НовостиОбщество30 июля 2023 5:35

Грозы ожидаются в Удмуртии 30 июля

МЧС просит соблюдать меры предосторожности
Источник:kp.ru
Грозы ожидаются местами на территории республики

Грозы ожидаются местами на территории республики

Фото: Архив КП

Сегодня, 30 июля, на территории Удмуртии ожидаются грозы. Об этом предупреждает МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр.

«По информации от Удмуртского Гидрометцентра, днем 30 июля 2023 года местами на территории Удмуртии ожидаются грозы. Будьте осторожны и бдительны», – говорится в сообщении ведомства.

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