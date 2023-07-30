Театр «Молодой человек» примет участие в XXIII Международного Волковского фестиваля в Ярославле

Фото: администрация Ижевска

Ижевский муниципальный театр «Молодой человек» стал участником XXIII Международного Волковского фестиваля в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году мероприятия посвящается 200–летию со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского.

Уже 26 сентября труппа театра «Молодой человек» выступит на сцене фестиваля с авторской постановкой Андрея Опарина «Островский. Внеклассное чтение». Его конкурентами станут театры со всех уголков страны, а также из Сербии, Армении и Белоруссии.

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