Жителям Удмуртии рассказали о том, как можно защитить ребенка от выпадения из окон

Для безопасности детей необходимо установить на окна дополнительную защиту Фото: Архив КП

В жару жители Удмуртии все чаще стараются держать окна открытыми. Однако в этот период возникает опасность выпадения детей из окон. В беседе с RT специалист Юлия Мешалкина рассказала о том, как можно обезопасить детей в такой ситуации.

Эксперт отметила, что всеми любимая москитная сетка не может являться гарантом безопасности ребенка. Дело в том, что она рассчитана на внешние угрозы в виде насекомых и мелких птиц. Вес ребенка снаружи материалы могут просто не выдержать и порваться.

Хорошим вариантом Светлана посчитала поворотные замки с ключом для окна, без которого невозможно открыть или закрыть окно, а также ограничитель-гребенка для окна.

По ее мнению, благодаря такому механизму ребенок не сможет открыть окно нараспашку и выбраться наружу.

Еще одним вариантом для безопасности ребенка Юлия Мешалкина назвала классическую железную решетку и так называемый «детский замок». В комплект к которому идет специальный трос.

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