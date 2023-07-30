Любителям электросамокатов в Удмуртии рассказали почему не стоит пользоваться зарядкой во время грозы

Кататься на электросамокатах в дождь тоже не рекомендуется Фото: Диля Ахмадишина

Электросамокаты за последнее время стали очень популярны для мобильной езды по городу. Однако, как сообщает RT профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин многие пользователи самокатов забывают ознакомиться с элементарными правилами эксплуатации и ухода за ними.

Основная проблема пользователей – незнание о технических характеристик транспортного средства. К примеру, многие не знают о степени влагозащиты устройств, а ведь она у самокатов бывает абсолютно разной, поэтому могут поставить свой электросамокат на подзарядку во время дождя или грозы.

«Важно помнить, что даже очень высокие показатели не гарантируют стопроцентной безопасности. Сами производители не рекомендуют эксплуатацию таких транспортных средств в дождливую погоду. Особенную осторожность нужно соблюдать во время грозы: самокаты, как и все электрические устройства, могут притягивать молнии. Кроме того, не следует ставить в это время электросамокаты на зарядку», — пояснил эксперт.

Кроме того сама езда на электросамокате во время дождя опасна. Поскольку в это время сцепление с дорогой заметно уменьшается и эффективность торможения снижается, а значит велика вероятность травм.

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