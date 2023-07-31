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НовостиПроисшествия31 июля 2023 5:19

200 рулонов соломы загорелись в Удмуртии из-за грозы

Пожар произошел в селе Киясово 30 июля
Софья Кель
О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

30 июля в 18:57 в селе Киясово произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, из-за разряда грозы на открытой территории загорелась солома. В целом пламя уничтожило 200 рулонов на общей площади 80 кв.м. О пострадавших не сообщается.

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