200 рулонов соломы загорелись в Удмуртии из-за грозы

О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

30 июля в 18:57 в селе Киясово произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, из-за разряда грозы на открытой территории загорелась солома. В целом пламя уничтожило 200 рулонов на общей площади 80 кв.м. О пострадавших не сообщается.

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