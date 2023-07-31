Усиление ветра и дожди ожидаются в Удмуртии 31 июля

Ожидается усиление ветра до 25 м/с Фото: Ильяс Бекмансуров

31 июля в Удмуртии ожидаются сильные дожди и ветер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Крайне неблагоприятная погода была в Приволжском федеральном округе. Теперь циклон, который обусловил эту непогоду, в ослабленном виде перемещается на север европейской части России, но и в некоторых регионах Поволжья будет сохраняться непогода», – отмечает синоптик.

Так, местами по Удмуртии пройдут ливни, гроза и град. Также ожидается усиление ветра до 25 м/с. Напомним, ранее МЧС региона также сообщала о приближающихся грозах.

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