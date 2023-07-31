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НовостиОбщество31 июля 2023 6:59

За первое полугодие 2023 года в исправительных учреждениях Удмуртии заметно снизилось число осужденных

Число заключенных в учреждениях УФСИН по Удмуртии сократилась на 15%
Софья Кель
В 2023 году в учреждениях УФСИН не происходило массовых беспорядков, групповых неповиновений и побегов

В 2023 году в учреждениях УФСИН не происходило массовых беспорядков, групповых неповиновений и побегов

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По сравнению с 2022 годом за первые 6 месяцев 2023 года число осужденных и заключенных под стражу в исправительных учреждениях Удмуртии снизилось на 15%. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

За первое полугодие по учетам Уголовно-исполнительной инспекции прошли 9 155 человек, в том числе 112 несовершеннолетних. Массовых беспорядков, групповых неповиновений и побегов за указанный период не происходило.

Осужденные в центрах трудовой адаптации изготовили товары и выполнили услуги на 206,6 млн рублей при плане в 133,3 млн рублей. К работе привлечены 2 155 осужденных. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, какую продукцию производят в колониях республики.

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