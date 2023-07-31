Грозы ожидаются в Удмуртии 1 августа

Жителей предупреждают об усилении ветра и молниях Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 августа местами по Удмуртии пройдут грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Жителей предупреждают об усилении ветра и молниях, а также просят соблюдать меры безопасности, в том числе избегать высоких деревьев и зданий, стогов сена и печных труб. Отметим, что грозы и град ожидаются в Удмуртии и сегодня. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на неделю.

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