36-летнего жителя Удмуртии подозревают в попытке поджога

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
36-летнего жителя поселка Игра задержали по подозрению в попытке поджога. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчина устроился на работу на площадку по производству пиломатериалов. Уже через день подозреваемый пришел к начальству и потребовал выплатить ему зарплату. Предприниматель отказался и сказал, что оплатит труд сотрудника в установленный срок. Тогда подозреваемый разозлился и попытался поджечь штабель с древесиной хвойных и лиственных пород стоимостью 500 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (попытка умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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