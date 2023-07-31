36-летнего жителя Удмуртии подозревают в попытке поджога

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

36-летнего жителя поселка Игра задержали по подозрению в попытке поджога. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина устроился на работу на площадку по производству пиломатериалов. Уже через день подозреваемый пришел к начальству и потребовал выплатить ему зарплату. Предприниматель отказался и сказал, что оплатит труд сотрудника в установленный срок. Тогда подозреваемый разозлился и попытался поджечь штабель с древесиной хвойных и лиственных пород стоимостью 500 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (попытка умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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