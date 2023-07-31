Двух жителей Удмуртии осудили за организацию азартных игр

Ижевчан приговорили к году лишения свободы условно
Фото: Константин ИВШИН
В Ижевске двух местных жителей осудили за организацию азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.
В переулке Интернациональный подсудимые открыли подпольное казино, которое проработало с сентября по ноябрь 2022 года. Посетители незаконного заведения за деньги получали доступ к запрещенным играм в интернете.
Мужчин признали виновными по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, то есть проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору) и приговорили к году лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Жители Удмуртии пожаловались на увеличение количества ос летом 2023 года
Жителя Ижевска осудят за действия сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика
Кратковременное похолодание сменится жарой: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней