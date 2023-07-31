Двух жителей Удмуртии осудили за организацию азартных игр

Ижевчан приговорили к году лишения свободы условно Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске двух местных жителей осудили за организацию азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

В переулке Интернациональный подсудимые открыли подпольное казино, которое проработало с сентября по ноябрь 2022 года. Посетители незаконного заведения за деньги получали доступ к запрещенным играм в интернете.

Мужчин признали виновными по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, то есть проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору) и приговорили к году лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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