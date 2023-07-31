Гороскоп на день: 1 августа Козерогам не стоит менять работу, а Овнам – сбегать от рутинных дел

Вам удастся постичь тайны мироздания Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторник для всех знаков зодиака.

Овен

От трудностей этого мира сбежать никому не удастся. Но не стоит сдаваться и расстраиваться по мелочам. Ваша настойчивость и упорство помогут вам достичь своих целей. Вас ждет заслуженное признание.

Телец

Вам может потребоваться больше времени, чтобы найти свой путь, чем ожидалось. Работа над собой – очень важный аспект для вас. Двигайтесь вперед. Только тогда у вас получится сделать тот самый рывок.

Близнецы

Работа не сможет заменить вам семью. Не стоит бояться открыть свое сердце. Мир желает вам добра. Доверьтесь ему.

Рак

Вас легко могут задеть чужие слова. Будьте осторожны. Старайтесь держать свои эмоции под контролем. Что бы ни случилось, у вас получится справиться с любыми печалями.

Лев

Вас ждут серьезные перемены на работе. Наконец-то на собеседовании вам улыбнется удача. Не бойтесь показать себя таким, какой вы есть. Это оценят.

Дева

Перемены в отношениях не заставят себя ждать. Не стоит расстраиваться из-за мелких бытовых ссор. Все в порядке. Вы постепенно учитесь понимать друг друга.

Весы

У вас могут возникнуть некоторые проблемы в отношениях с близкими. Вполне вероятно, что все дело в вашем неоднозначном выборе спутника жизни. Прислушайтесь к голосу разума. Все не так однозначно, а ваша любовь – слепа.

Скорпион

Уставший организм даст о себе знать. Сегодня не стоит совершать никаких трудовых подвигов. Отдохните немного. Если есть возможность, то возьмите отгул и просто ничего не делайте.

Стрелец

Силы и вдохновение ищите в путешествии. Небольшая поездка или пешая прогулка в незнакомой части города помогут вам заново ощутить биение жизни.

Козерог

Не самый лучший день для смены работы. Сейчас для вас важнее стабильность. Обращайте внимание на мелкие детали и знаки судьбы. Любую спорную ситуацию можно решить, если приложить должное количество усилий.

Водолей

Уделите время не только себе, но и тем, кого вы по-настоящему любите. Негатив и все споры оставляйте за порогом. Проведите время в спокойной обстановке. Пришла пора понять, что, в сущности, все в вашей жизни не так уж и плохо.

Рыбы

Пришла пора открыться для мира с новой стороны. Не бойтесь экспериментировать и искать новые пути развития. Успех придет к вам при любом раскладе. Живите моментом.

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