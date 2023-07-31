Водитель легковушки сбил 36-летнюю женщину и скрылся с места ДТП в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

30 июля, в 16:25 на улице Полевая в деревне Ожмос-Пурга произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

44-летний пьяный водитель HYUNDAI Getz сбил 36-летнюю женщину, а затем скрылся с места аварии. В результате ДТП пешеход получила травмы, ее госпитализировали. Виновника ДТП задержали в тот же день.

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