Заброшенную «Ауди» обнаружили в лесу в парке Кирова в Ижевске

Фото: /vk.com/typical_izhev

Необычную находку обнаружили ижевчане в парке Кирова в Ижевске, причем в лесу. Сообщение об этом появилось в группе «Типичный Ижевск» ВКонтакте.

«Кто-то бросил Audi A8. Как там оказался автомобиль – непонятно», – говорится в сообщении.

Ижевчане уже гадают, что могло случиться и строят предположения по поводу дальнейшей судьбы машины.

«Ее уже разобрали там», – говорит Роман.

«Номера московские. У них и машины одноразовые?», – задается вопросом еще один пользователь.

В пресс-службе МВД по Удмуртии «Комсомолке» сообщили, что обращение по факту обнаружения машины поступило в отдел полиции №2 по Октябрьскому району города. Пока неизвестно, как автомобиль оказался в глуши парка. Проводится проверка.

При обнаружении брошенного автомобиля на улице горожане могут обратиться в полицию. В любом случае будут устанавливать владельца транспорта и проводить проверку.

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