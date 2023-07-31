«Уралметаллургмонтаж» принял студентов Ижевска на практику

Фото: предоставлено ООО ЦЗМ

На предприятии «Уралметаллургмонтаж» прошли производственную практику студенты Ижевского политехнического колледжа и Ижевского строительного техникума.

Практика на известном предприятии – прекрасный шанс проявить себя и начать карьеру в одной из крупнейших в регионе строительных компаний. Кроме того, студенты зарабатывают на практике. Между предприятиями системы КХМ и учебными заведениями заключены срочные трудовые договоры, по которым студенты, проходящие практику, приняты на должности электросварщиков.

Фото: предоставлено ООО ЦЗМ

Также на ижевском предприятии проходят практику магистры ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, обучающиеся по направлениям станочник широкого профиля и инженер службы качества. Недавно в ИжГТУ им. М.Т. Калашникова они защитили выпускные квалификационные работы по специальности «Сварочное оборудование». Одним из экзаменаторов был директор по производству и коммерции ЦЗМ («Центральные заготовительные мастерские») Юрий Зернов, выпускник ИжГТУ.

– Поддерживать профильные учебные заведения – важная задача для всего «Треста Коксохиммонтаж». Мы помогаем перспективным студентам стать хорошими специалистами. Для заинтересованных в своем развитии студентов предоставляется много возможностей, включая работу в штате КХМ, – отметил Юрий Зернов.

За более чем 90-летнюю историю «Треста Коксохиммонтаж» тысячи студентов, проходивших практику на предприятиях в разных регионах страны, стали по окончании учебы работать в системе КХМ. А некоторые доросли до руководителей региональных предприятий.