Стоимость продуктов из какао-бобов может упасть в 2024 году

Дожди убивают урожай на плантациях с какао-бобами Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оптовые цены на покупку какао-бобов выросли до рекордного за последние 12 лет уровня. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с RT сказал, что падение цен возможно только в следующем году.

«Крупнейшие поставщики какао-бобов на мировой рынок – Кот-д’Ивуар и Гана из Западной Африки, и оба испытывают трудности с выращиванием продукции», – отметил аналитик.

Назревающий кризис вызван крупными ливнями на плантациях. Поставщики теряют урожай и поэтому завышают цены. По мнению аналитика, текущая стоимость продукции сохранится вплоть до 2024 года.

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