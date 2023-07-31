Двое отравившихся в лагере в Удмуртии детей остаются на лечении

8 человек находились под амбулаторным наблюдением Фото: Амир Закиров

15 из 17 детей, которых госпитализировали из оздоровительного лагеря в Воткинском районе, выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Напомним, 27 июля стало известно о массовом отравлении в лагере «Юность». На рвоту и тошноту пожаловались 25 человек, в том числе 21 ребенок.

«Было госпитализировано в Воткинскую городскую больницу 17 детей. По данным на 31 июля, почти все выписаны домой, в стационаре остались 4 ребенка, сегодня двоих из них заберут родители. Кроме того, под амбулаторным наблюдением находилось еще четверо детей и четверо взрослых – все в удовлетворительном состоянии, уже выздоровели. В больницу они попали с 27 июля, кто-то там провел сутки, кто-то чуть больше – все зависит от течения заболевания. Лагерь сейчас закрыт, там производится санитарная обработка», – сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова.

Напомним, в еде и пробах сотрудников учреждения были обнаружены норовирусы. Следователи региона возбудили по данному факту уголовное дело. Ранее «Комсомолка» подготовила материал, в котором собрала всю информацию об отравлении.

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