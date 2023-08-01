Что можно и нельзя делать в период Осетрового суперлуния

Луна приблизится к Земле максимально близко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 августа в 22:31 жители Ижевска станут свидетелями удивительного явления – суперлуния. В этот день луна максимально приблизится к Земле. О том, как Суперлуние может повлиять на жизнь горожан рассказала астролог Евлампия Васильева.

Осетровое суперлуние дарит новые идеи и возможность покончить с рутиной. В то же время энергия луны станет причиной частой смены настроения и придирчивости. Поэтому ко всем решениям нужно подходить с максимальной осторожностью, принимать их, опираясь только на голос разума.

Не стоит устраиваться на работу, запускать проекты, давать деньги в долг, а также заниматься интимом. Кроме того, все серьезные разговоры, поездки и смены имиджа стоит также отложить на потом. А вот сесть и расставить все точки над «і» в своих планах нужно именно сегодня. Со всеми незаконченными делами нужно завершить: или отбросить их навсегда, или решить, как с ними разобраться. Расставаясь с прошлым, не сожалейте и не цепляйтесь за него. Суперлуние дает вам возможность начать все с начала. А что делать с этой возможностью решать только вам.

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