Погода на день: 1 августа в Ижевске переменная облачность и +24 °С

Облачно, возможны дожди
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск. Сегодня вторник, 1 августа. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +24 °С. Ветер северо-западный 3 м/с. Ночью до +17 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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