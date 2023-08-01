32-летнего жителя Завьяловсого района подозревают в краже имущества в Ижевске

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария Бакланова

33-летнего безработного жителя Завьяловского района подозревают в краже имущества на сумму более 56 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства у злоумышленника и потерпевшего произошел конфликт в одном из заведений Ижевска. Во время ссоры между мужчинами завязалась драка.

«Злоумышленник нанес пострадавшему побои и открыто похитил наручные часы, мобильный телефон и деньги. После чего скрылся», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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