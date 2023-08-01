Трех жителей Ижевска обвиняют в инсценировке ДТП для получения страховых выплат

Ижевчане незаконно обогатились на 600 тысяч рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске в мошенничестве со страховыми выплатами обвиняются три местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 6 мая 2022 года на улице Депутатская двое обвиняемых инсценировали ДТП со своими машинами. Затем ижевчане обратились к третьему обвиняемому, который на тот момент работал в ГИБДД. Он подготовил необходимые для страховых выплат документы и передал их злоумышленникам. Таким образом обвиняемые украли 600 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, факт преступления выявили оперативники собственной безопасности ведомства совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

Ведется расследование по части 3 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Один из обвиняемых находится под домашним арестом, а остальным – запретили определенные действия.

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