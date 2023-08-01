Жителя Удмуртии отправили в колонию за пьяную езду и попытку дать взятку

Осужденный взят под стражу в зале суда Фото: Олег ЗОЛОТО

В Якшур-Бодьинском районе по обвинению в пьяной езде и попытке дать взятку осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

25 апреля пьяного обвиняемого за рулем авто остановили инспекторы ГИБДД. Во время составления протокола мужчина понял, что его могут лишить водительских прав и положил на стол стражей порядка 5 тысяч рублей, попросив уничтожить документ.

Суд признал лихача виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения, предусмотренного указанной статьей) и части 3 статьи 30, а также части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на совершение дачи взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Ближайший год мужчина проведет в исправительной колонии общего режима. Судья также запретил подсудимому садиться за руль на 3,5 года и конфисковал взятку в размере 5 тысяч в доход государства. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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