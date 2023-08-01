Трое детей пострадали в столкновении двух машин на улице Маяковского в Ижевске

О травмах водителя авто LAND ROVER не собщается. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

31 июля, в 20:35 на улице Маяковского в Ижевске произошло ДТП, в котором пострадали трое детей. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

33-летняя женщина за рулем «Лады Веста» при повороте налево не пропустила LAND ROVER, 53-летний водитель которого проезжал в прямом встречном направлении. В результате ДТП травмы получили женщина и три ее пассажира: 13-летняя девочка и два мальчика 6 и 11 лет.

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