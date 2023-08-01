Туман с ухудшением видимости 500 метров ожидается в Удмуртии

Жителей просят соблюдать меры безопасности Фото: Архив КП

2 августа в Удмуртии ожидаются грозы и туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на информацию синоптиков гидрометцентра.

Пешеходов просят аккуратно передвигаться по улицам и надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на неделю. Отметим, что сильные дожди прошли в Ижевске и сегодня. Последствия непогоды мы собрали в этом материале.

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