Туман с ухудшением видимости 500 метров ожидается в Удмуртии

Жителей просят соблюдать меры безопасности
Фото: Архив КП
2 августа в Удмуртии ожидаются грозы и туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на информацию синоптиков гидрометцентра.
Пешеходов просят аккуратно передвигаться по улицам и надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на неделю. Отметим, что сильные дожди прошли в Ижевске и сегодня. Последствия непогоды мы собрали в этом материале.
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