Гороскоп на день: 2 августа Стрельцам удастся провести хороший вечер в компании любимых, а Рыбам – изменить свою судьбу

Вам удастся постичь тайны мироздания Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

Овен

Вашей энергии будет достаточно, чтобы разобраться со всеми поставленными перед вами задачами. Двигайтесь вперед, но не забудьте предварительно расставить приоритеты. Не тратьте силы по пустякам.

Телец

Не стоит излишне сорить деньгами, приберегите их для крупных покупок, которые в скором времени вам предстоит совершить. Это будет выгодная инвестиция в ваше будущее.

Близнецы

Выйти из сложной ситуации будет непросто. Попросите помощи у верных друзей. Вы нуждаетесь в крепком плече, и в этом нет ничего постыдного.

Рак

Неуверенность в себе рано или поздно пройдет. Сейчас вам необходимо поверить не в свои внутренние силы, а в то, что ваше существование действительно кому-нибудь нужно. Пусть вы пока не знакомы, но в этом мире есть человек, готовый полюбить вас просто за то, какой вы есть.

Лев

Ваши чувства станут вашей жизненной энергией. Благодаря им у вас появится желание жить и достигать высот, несмотря на шипение за спиной.

Дева

Достигнуть больше, чем вы планируете, у вас получится, если вы будете работать в команде. Ваши коллеги прикроют вашу спину в нужный момент, но и на вас самих ляжет немалый груз ответственности. Будьте внимательны. Сегодня не время для принятия судьбоносных решений и подписаний контрактов.

Весы

В тот момент, когда вы встанете перед серьезным выбором, сердце не лучший советчик. Особенно в спорах о выгоде. Все взвесьте. Трезвый расчет поможет вам не упустить финансовую удачу.

Скорпион

Чувства, которые переполняют вас, вот-вот вырвутся на свободу. Это неизбежно может повлечь множество скандалов и ссор в вашей семье. Весь негатив стоит выплескивать за его пределами. Общение с надежными друзьями или прогулка на свежем воздухе помогут вам.

Стрелец

Вы легко преодолеете любые препятствия, вставшие на вашем пути. А отдых не заставит себя ждать. Проведите сегодняшний вечер дома, в компании самых дорогих вам людей.

Козерог

Пришла пора попробовать себя в чем-то новом. Радикальные изменения наполнят вашу жизнь яркими красками. Сделайте вдох полной грудью.

Водолей

Вы можете ощутить прилив вдохновения и творческих идей. Не стесняйтесь в способах их выражения. Сегодня вы творец своего немного странного, но такого пленительного счастья.

Рыбы

Неожиданные новости не заставят себя долго ждать. Чудо свершится, и ваше будущее кардинально поменяется под влиянием обстоятельств. Не паникуйте раньше времени. Просто плывите по течению.

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